Mărturiile unui pacient vindecat de coronavirus! Bărbatul a fost bolnav timp de o lună Barbatul care locuia și muncea in Wuhan s-a imbolnavit in urma cu o luna. Inițial avea simptomele unei raceli, insa starea lui s-a agravat. A banuit ca este de fapt gripa, apoi pneumonie, insa cand a mers la spital a aflat ca are coronavirus. "In cazul meu simptomele s-au manifestat in 3 etape: prima etapa, a inceput ca o raceala care se poate intampla oricui. Dupa care m-am simtit mai bine, apoi mi s-a facut rau din nou. Astfel raceala a devenit gripa. Am avut gripa de cateva ori in viata mea, dar cu siguranta aceasta a fost cea mai teribila, dupa gripa m-am simtit bine din nou, apoi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 36 de ani, din Wuhan, externat din spital dupa ce medicii au stabilit ca s-ar fi vindecat de coronavirus, a incetat din viața. La numai cinci zile dupa ce a fost externat din spitalul Fangcang, construit special pentru cei cu coronavirus, barbatul a murit din cauza unei insuficiențe respiratorii.…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anuntat, luni, la Marius Tuca Show, ca tanarul din Gorj, primul pacient roman diagnosticat cu infecție cu coronavirus, va fi externat in urmatoarele doua zile, anunța MEDIAFAX.„Inca este la spital sa treaca cele 14 zile.…

- Primul pacient de coronavirus din Romania, tanarul de 25 de ani din Gorj, e considerat vindecat.Pentru a doua oara, rezultatele analizelor au iesit negative, anunta medicii.Tanarul din Gorj va fi scos de la izolare stricta, insa, desi poate fi externat, el va fi tinut, in continuare in Institutul Matei…

- Conform presei din Italia, un barbat de 71 de ani, roman, a fost confirmat cu coronavirus, la Rimini. Barbatul a fost recent in Romania, in Craiova unde a avut mai multe intalniri dupa care s-a intors in Italia, unde este internat in prezent. Autoritațile au pornit deja pe urmele oamenilor care risca…

- Autoritatile din Wuhan, orasul chinez aflat in centrul epidemiei de coronavirus, soldata pana in prezent peste 720 de morti, au deschis sambata un alt spital, cu o capacitate de 1.500 de paturi, a informat televiziunea publica, citata de Reuters.

- Un barbat diagnosticat cu coronavirus și internat in stare grava la spital a fost vindecat și externat din spital lui. Acesta s-a vindecat complet și poate duce o viața normala de acum incolo, scrie agenția chineza de presa Xinhua

- UPDATE – Autoritatile chineze au decis sa construiasca un al doilea spital, de 1300 de locuri, pentru a trata cazurile de coronavirus in epicentrul epidemiei, Wuhan. Un prim spital cu 1000 de paturi este deja in constructie in acest oras de 11 milioane de locuitori, care se afla in carantina. Si Hong…

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile (6 zile construcția) 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP și preluate de agerpres.Vezi și: BREAKING - Atac armat in Germania:…