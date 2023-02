Stiri pe aceeasi tema

- Soldatii si functionarii rusi desfasurati in Ucraina nu vor mai avea obligatia sa-si declare veniturile, a anuntat vineri Kremlinul, in virtutea unei exceptii de la legile anticoruptie intr-un moment in care Moscova si-a inmultit masurile de stimulare a participarii la razboi, relateaza AFP. "Aceasta…

- Soldatii si functionarii rusi desfasurati in Ucraina nu vor mai avea obligatia sa-si declare veniturile, a anuntat Kremlinul, in virtutea unei exceptii de la legile anticoruptie.„Aceasta ii vizeaza pe cei care lucreaza in teritorii”, a declarat presei Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Soldatii si functionarii rusi desfasurati in Ucraina nu vor mai avea obligatia sa-si declare veniturile, a anuntat Kremlinul, in virtutea unei exceptii de la legile anticoruptie.„Aceasta ii vizeaza pe cei care lucreaza in teritorii”, a declarat presei Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Razboiul din Ucraina a continuat in forța și in perioada sarbatorilor, iar in a doua zi de Craciun, forțele ucrainene au respins atacuri ale rușilor in jurul orașului Bahmut, acolo unde s-au dus cele mai grele lupte in ultima perioada. In același timp, ministrul ucrainean de externe a spus ca Ucraina…

- Viața in Ucraina a devenit o lupta zilnica pentru supraviețuire. Nu doar din cauza razboiului, ci și pentru ca cei ramași sunt privați de lucruri esențiale. Am stat de vorba cu ucraineni din zonele in care armata rusa a bombardat masiv infrastructura energetica pentru a vedea cum arata, concret, viața…

- Rusia a bombardat substațiile de langa doua centrale nucleare din vestul Ucrainei, situația fiind asemanatoare cu cea de la Zaporojie, susține pentru Libertatea, inginerul ucrainean in energetica de origine romana Daniel Mecineanu. Expertul ucrainean Daniel Mecineanu considera ca riscul unor explozii…

- Mulți analiști și diplomați sugereaza ca ar putea exista o pauza in luptele majore și chiar discuții de pace in aceasta iarna, dar dupa ce i-a impins pe ruși afara din Herson, Ucraina nu este dispusa sa se opreasca. Experții publicației considera ca ucrainenii se pregatesc pentru o noua ofensiva terestra…