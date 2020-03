Stiri pe aceeasi tema

- Avocata familiei Melencu, Carmen Obirșanu, a declarat in cadrul emisiunii „Adriana Nedelea la FIX” ca Giorgiana Hosu, procurorul-șef interimar al DIICOT, trebuie sa obțina in cazul Caracal avizul procurorului general, care, potrivit procedurii, este șeful ierarhic superior.Carmen Obirșanu a declarat…

- Pilotul olandez Max Verstappen, aflat la Red Bull din 2014, si-a prelungit contractul cu echipa austriaca de Formula 1 pana in 2023, potrivit news.ro.In varsta de 22 de ani, Verstappen a castigat opt etape din Campionatul Mondial de Formula 1. Citește și: Se rastoarna cazul Caracal!…

- Tomas Ryde nu mai este selecționerul Romaniei, este cea mai proaspata informație care a venit dinspre Federația Romana de Handbal.Comisia Tehnica – Subcomisia de Senioare s-a reunit azi la București, pentru a analiza prestația Romaniei la Campionatul Mondial. Tricolorele au terminat pe locul…

- A fost un Craciun singuratic pentru Gheorghe Dinca, barbatul acuzat ca a ucis doua tinere, in Caracal. Deși soția i-a facut pachet și s-a dus pana la Peninteciarul Jilava pentru a-l vedea, el a refuzat sa se intalneasca la vorbitor, gest care a șocat-o pana și pe femeia care i-a fost alaturi in toate…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul tinerei Alexandra Maceșanu, cea despre care se crede ca a fost rapita, violata și omorata de catre Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal, a facut o dezvaluire șocanta pe pagina sa de Facebook!

- Tribunalul Bucuresti a admis, marti, cererea procurorilor DIICOT Structura CEntrala de prelungire a masurii arestarii preventive a lui Gheorghe Dinca, barbatul acuzat de crima la Caracal.Decizia de marti nu este definitiva si poate fi atacata cu contestatie de apararea acestuia. Potrivit…

- Ies la iveala noi detalii din dosarul Caracal! In urma analizei comportamentale, s-a ajuns la concluzia ca Gheorghe Dinca nu a mintit in ultimele declaratii oferite in fata anchetatorilor. "Monstrul din Caracal" a oferit detalii cutremuratoare referitoare la ce s-a intamplat cu Luiza si Alexandra in…

- Gheorge Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, și Ștefan Risipițeanu, barbatul reținut pentru c-ar fi violat-o pe Luiza Melencu, urmeaza sa fie puși de procurori fața-n fața, susține Antena3.Potrivit sursei citate, cei doi vor fi duși maine la sediul DIICOT. Contactat de Libertatea,…