- Tipetele oamenilor inca prinsi sub darimaturi au umplut noaptea de marti, iar rudele isi plingeau apropiatii, in timp ce bilantul victimelor din Turcia si din nord-vestul vecin al Siriei a crescut la peste 4.300 de morti, transmite Reuters, citata de News.ro. Temperaturile au scazut aproape de inghet…

- Doua cutremure au avut loc, de 7.8 și 7.5 grade pe scara Richter. Peste 1500 de morți au fost confirmați și 10.000 de oameni disparuți, dar cifrele dezastrului se maresc de la o ora la alta. Mai mulți sportivi au fost dați disparuți in urma cutremurelor din Turcia. Fosta voleibalista și Miss Belgia…

- Cel puțin 1.800 de persoane au murit in Turcia și in Siria, dupa unul dintre cele mai puternice cutremure care au lovit regiunea in ultimii peste 100 de ani, cu o magnitudine de 7,8 grade pe scara Richter, transmite agenția Associated Press. Ora 15:49 Grecia trimite in Turcia o echipa de intervenție…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca Ambasada Romaniei la Ankara a fost contactata pe telefonul de urgența al misiunii diplomatice de catre un grup de studenți Erasmus, cetațeni romani, care se aflau cazați la un hotel din localitatea Kahraman Maras, Turcia, afectata de

- In ultimele zile, peste un milion de americani traiesc o „apocalipsa alba”. Fenomenul extrem ce a pus stapanire pe o parte a țarii a fost numit de presa de peste Ocean „Bomba arctica”. Autoritațile au anunțat ca bilanțul deceselor a urcat la 47 in statul New York. Temperaturile au scazut dramatic, Garda…

- Caz socant peste ocean! O fetita de 11 ani, fiica unei femei din Republica Moldova, a disparut fara urma.Ciudat este faptul ca timp de mai bine de trei saptamani, parinții nu au anuntat politia, iar cei care au alertat oamenii legii au fost profesorii minorei.

- Karim Benzema, caștigatorul Balonului, a avut o toamna plina de durere din cauza accidentarilor. Al treilea Campionat Mondial ratat de atacantul care visa sa celebreze ziua de naștere, pe 19 decembrie, intr-o parada pe Champs-Elysees. Cu trofeul care-i lipsea. Qatar - Ecuador, meciul care deschide CM…

