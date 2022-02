Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 198 de ucraineni – inclusiv trei copii – au fost ucisi de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, a anunțat sambata ministrul ucrainean al Sanatatii Viktor Liasko, citat de agentia ucraineana de presa Interfax, relateaza AFP. Alte 1.115 persoane au fost ranite, inclusiv 33 de copii.…

- De la inceputul invaziei ruse in Ucraina, in urma cu doua zile, au fost omorați 198 de civili, printre care și doi copii. Totodata, au fost ranite peste 1.100 de persoane dintre care 33 sunt copii, potrivit ministrului ucrainean al Sanatații, Viktor Liash

- Pe fondul atacurilor aeriene asupra Kievului, locuitorii s-au adapostit in stațiile de metrou subterane ale orașului. Trenurile au ramas deschise pentru a gazdui oamenii. O femeie și-a nascut bebelușul la metrou. Cei adapostiți pe peroane au folosit aplicația Telegram pentru a comunica cu lumea exterioara.

- O noua alarma aeriana a sunat vineri seara in Kiev, capitala Ucrainei, la mai puțin de doua ore dupa ce rachetele rusești au distrus principala centrala termoenergetica a orașului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Joi, 24 februarie, in mai multe sate de pe Valea Prutului din județul Vaslui au fost declanșate sirenele de alarmare publica. Autoritațile au facut apel la calm, precizand ca sunt exerciții pentru a verifica funcționalitatea acestora. ”Avand in vedere contextul actual cu privire la izbucnirea conflictului…

- Ucraina a decretat stare de urgența dupa ce Rusia a atacat țara. Ucrainenii au inceput sa iși faca bagajele și sa plece dupa ce au auzit sirenele antiaeriene. In ultimele ore ale dimineții, aviația rusa a bombardat numeroase locuri din multe orașe ale Ucrainei, inclusiv capitala Kiev, iar forțe terestre…

- Va fi sau nu va fi razboi la porțile Romaniei? Pentru a fi in mijlocul evenimentelor care ingrijoreaza o lume intreaga, o echipa de știri condusa de Marius Saizu a plecat in Ucraina și va va tine conectați zilnic prin transmisiunile din jurnalele Focus Prima TV. Citește și: IPS Calinic si primarul…

