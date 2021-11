Mărturiile șocante ale unui psiholog care consiliază pacienţi COVID-19: Majoritatea sunt speriaţi Camelia Ciorica, proaspat absolventa a Facultații de Psihologie, a decis ca in pandemie sa ofere consiliere voluntara pacientilor cu COVID-19. Pana acum , Camelia a reusit sa consilieze telefonic in jur de 100 de pacienti internati la Spitalul orasenesc din Gaesti. Specialistul spune ca multi dintre cei cu care a reusit sa discute pana acum sunt ingrijorati, speriati, ca se simt singuri fara familia lor alaturi, dar ca au un ajutor de nadejde in cadrele medicale si asistentii din unitatea sanitara care le sunt alaturi permanent. “Nu am putut sa fac foarte multa practica sa pot sa profesez ulterior,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camelia Ciorica este psiholog. A terminat anul trecut Facultatea de Psihologie si pentru ca in pandemie nu a putut face foarte multa practica s-a gandit sa faca voluntariat si sa vina in sprijinul pacientilor cu COVID-19. Nu a mers intr-un spital mare, ci la unul mai mic, de provincie, unde insa…

- Medicul Octavian Jurma susține ca, daca trendul actual de scadere a cazurilor de Covid se menține constant, inainte de sarbatori majoritatea județelor vor ajunge la incidențe de sub 3 la mie. Specialistul atrage atenția ca prognoza in aceasta perioada este puternic influențata de masurile luate și conformarea…

- Daca trendul actual de scadere a cazurilor de Covid-19 se menține constant, inainte de sarbatorile de iarna cele mai multe dintre județe vor ajunge la incidențe de sub 3 la mia de locuitori, susține Octavian Jurma. Specialistul atrage atenția ca prognoza in aceasta perioada este puternic influențata…

- Medicul Octavian Jurma susține ca, daca trendul actual de scadere a cazurilor de Covid se menține constant, inainte de sarbatori majoritatea județelor vor ajunge la incidențe de sub 3 la mie. Specialistul...

- Patriarhul Daniel a facut un apel printre credincioși. El ii indeamna pe oameni sa asculte de medici și de autoritațile competente, totul pentru a combate pandemia Covid-19. „Epidemia aceasta, care in mod neașteptat a cuprins lumea intreaga, a devenit pandemie. Oamenii au strigat in trecut…

- Zeci de mii de persoane au protestat sambata, in Franta, pentru al saselea weekend consecutiv, impotriva unor masuri mai stricte anti-COVID-19 impuse de autoritati. Aproximativ 200 de demonstratii au avut loc in toata tara. Majoritatea au fost pasnice, dar in Montpellier, sudul Frantei, au avut loc…

- Zeci de mii de persoane au protestat ieri, in Franta, pentru al saselea weekend consecutiv, impotriva unor masuri mai stricte anti-COVID-19 impuse de autoritati, relateaza dpa. Aproximativ 200 de demonstratii au avut loc in toata tara. Majoritatea au fost pasnice, dar in Montpellier, sudul Frantei,…

- De aproximativ 20 de ani Emilia Ghinescu e cantareața de muzica populara, dar acum, in pandemie, artista s-a gandit sa se reprofileze, mai ales ca a petrecut mult timp in casa din lipsa concertelor, a evenimentelor private. Este absolventa a Facultații de Psihologie și acum iși dorește sa profeseze…