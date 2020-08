Stiri pe aceeasi tema

- O noua editie a “Tocatorului de stiri” cu Iulian Gavriluta aduce vesti despre decriptarile manipularilor in cazul politistului accidentat de pe motocicleta, greselile de tot rasu pe ctitoriilor lui Tomita, echipe slabe si nereprezentative in CLM si CJ, paparazii la mare,

- Șoferița de 32 de ani care miercuri seara a lovit intenționat cu mașina motocicleta polițistului rutier care o urmarea in trafic a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. Decizia judecatorilor poate fi contestata. Amintim ca aceasta a refuzat sa opreasca la semnalul regulamentar al polițistului care…

- In urma audierilor, in aceasta noapte, tanara conducatoare auto, care a acrosat cu mașina un polițist aflat pe motocicleta in urmarirea autoturismului, a intrat in arestul IPJ Buzau. „Șoferița de 32 de ani a fost reținuta pentru 24 de ore pentru savarșirea infracțiunilor de tentativa de omor sub forma…

- Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea va fi judecat pentru ucidere din culpa in cazul morții polițistului Gigina. La doi ani de la incheierea anchetei, judecatorii au decis ca procesul poate incepe.

- Bancile continua sa faca importante concesii consumatorilor care se adreseaza Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Chiar daca starea de urgenta a ingreunat activitatea si a prelungit timpul de negociere si de solutionare a unor cazuri, in aceasta perioada au…

- Teama de infectarea cu COVID-19 le-a pus pe unele cadre medicale in situația de a nu ști cum sa reacționeze, deși aveau in fața oameni suferinzi, cu mare nevoie de ajutor. Un buzoian in varsta de 50 ani și-a povestit pe Facebook experiența dezamagitoare traita la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului…