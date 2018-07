Stiri pe aceeasi tema

- Doi parinti din judetul Iasi au fost deferiti justitiei, fiind considerati vinovati de moartea copilului lor de 9 ani. Constantin Victor Dragomir (40 de ani) si Tatiana Postolache (33 de ani), din satul Hermeziu, vor fi judecati pentru infractiunea de ucidere din culpa, pe care au si recunoscut-o in…

- Acesta a ajuns in Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi cu o plaga injunghiata in zona toraco-abdominala, care i-a provocat o acumulare de sange si de aer in cavitatea abdominala. „Pacientul in varsta de 64 de ani, victima a unui incident domestic, a fost adus in…

- O avocata care activeaza in Iasi a fost obligata sa ii achite daune morale unui fost client. Femeia a fost data in judecata de client, dupa ce a pierdut un proces pentru ca nu a platit taxa de timbru. Judecatorii care au obligat-o pe Iulia Adalmina Medeleanu sa ii achite daune morale de 2.000 de lei…

- O femeie din municipiul Iasi, de profesie expert contabil, a fost data in judecata de autoritatile olandeze pentru a-si plati o amenda pe care a primit-o in Tara Lalalelor pentru o parcare neregulamentara.

- O femeie din municipiul Iasi, de profesie expert contabil, a fost data in judecata de autoritatile olandeze pentru a-si plati o amenda pe care a primit-o in Tara Lalalelor pentru o parcare neregulamentara.

- Vandam Constantin a devenit celebru in toata țara dupa ce a sapat groapa unui senator, pe care a reușit, in cele din urma, sa il izgoneasca din casa in care locuia cu copiii. (Promotiile zilei la monitoare) Acum s-a remarcat din nou! Un interlop din Iași a scos dopul de la șampanie! Dupa ce a fost […]…

- Un șofer imprudent a fost lovit de tren, in Iași, și numai un noroc chior a facut sa scape cu viața. Conducatorul auto nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata iar mașina in care se afla a fost facuta zob de tren. Din fericire, el a scapat doar cu cateva zgarieturi. Șoferul imprudent a fost…

- Magistratii ieseni au decis mentinerea masurii arestului preventiv impuse in cazul a trei indivizi acuzati de fapte abominabile. Corneliu Marolicaru, Gheorghe Gherasim si Sergiu Rotaru Gavriliuc sunt judecati pentru tentativa la omor, pentru una dintre cele mai agresive fapte comise in Iasi in ultimii…