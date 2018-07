Marturiile din IADUL elen: Mergem din casă în casă, poate găsim pe cineva Intr-o padure de pini parjolita, Dionysis Tsiroglou si echipa de voluntari salvatori pe care o conduce cauta necontenit urme de viata, cercetand casele devastate de cel mai mortal incendiu de vegetatie care a cuprins Grecia in ultimii ani. "Rudele celor disparuti ne cer sa mutam muntii din loc - 'O vreau pe matusa mea, pe unchiul meu, fiul meu, fiica mea, tatal meu sau mama...", povesteste Dionysis Tsiroglou. Nimeni nu stie exact cate persoane sunt disparute in urma incendiului care a cuprins orasul Mati, situat in estul Atenei. Cert este ca zeci de oameni au fost prinsi in case sau masini, fiind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 50, 60, 74 ...: bilanțul este revizuit mereu in creștere, dupa descoperirea macabra a 26 de persoane moarte, pe un teren din apropierea marii. Cadavrele calcinate erau "in grupuri de patru sau cinci persoane, poate familii, poate prieteni sau necunoscuți care s-au aruncat intr-o ultima tentativa…

- Guvernul vrea sa ajute Grecia, in urma incendiilor. Premierul Viorel Dancila a anunțat, marți, ca ministrul apararii, Mihai Fifor, se afla deja in contact cu ministrul apararii elen, pentru stabilirea detaliilor privind sprijinul pe care țara noastra il va acorda. In urma incendiilor care au cuprins…

- Timp de 12 ani, Daniel Plescan si sotia sa au muncit in Italia pentru un producator de tutun. Au decis sa se intoarca in tara si cu banii economisiti in strainatate au inceput, in 2012, sa cultive 3 hectare de tutun. „Am incercat și merge. Deci e o cultura care s-a adaptat foarte bine și la clima,…

- Cele mai mari investiții directe sub forma de acțiuni și participații la capital în companiile din R. Moldova vin din tarile UE, ponderea acestora fiind de 82,2 la suta. Investitorii din tarile CSI au detinut o pondere de 9,7 la suta din totalul capitalului acumulat, arata datele Bancii Naționale.…

- Momentele in care razele de soare, nisipul fin si linistea pe care marea o sopteste isi dau intalnire de indata ce ai pus piciorul pe plaja sunt nelipsite din planul calatoriilor de vara. Cateva zile petrecute la plaja sunt ceea ce prefera mai multi calatori romani pentru concediul din acest…

- Proteste in Skopje și Atena dupa semnarea acordului privind Macedonia. Mii de oameni din cele doua țari au ieșit, duminica seara, in strada pentru a scanda impotriva acordului semnat in cursul zilei de ieri de miniștrii de externe, prin care noul nume al țarii va fi Macedonia de Nord , scrie Sky News.…

- In 8 iunie, ora 19.00, Accademia di Romania in Roma, cu sustinerea Institutului Cultural Roman si al Ambasadei Romaniei in Italia, va deschide cea de-a XVI-a editie a expozitiei internationale de arta contemporana „Spazi aperti”, care reuneste lucrari ale artistilor bursieri de la institutele culturale…

- Statele cu cei mai multi vizitatori au fost Franta (82.570.000 sosiri), Statele Unite (75.608.000 sosiri), Spania (75.315.000), China (59.270.000) si Italia (52.372.000). Tot in 2016, Romania a avut parte de 10.223.000 sosiri, cea mai mare cifra inregistrata pana acum, aproape dubla fata de…