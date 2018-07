Stiri pe aceeasi tema

- "Avem diguri la care nu s-au facut lucrari de consolidare de zeci de ani. (...) Am cerut Apelor Romane sa faca o verificare, sa incepem sa facem consolidari. Din pacate, a trebuit sa ne confruntam cu astfel de situatii pentru a vedea ceea ce se poate intampla atunci cand aceste lucruri nu sunt puse…

- Un numar de 24 de localitati din judetul Covasna au fost afectate de ploile abundente din ultimele zile, cele mai grave probleme fiind inregistrate in satele Bacel din comuna Chichis si Lunca Marcusului din comuna Dobarlau, care au fost inundate dupa ce digul de protectie de pe malul drept al raului…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat, a inspectat in noaptea de sambata spre duminica zona Bacel, grav afectata de inundatiile din ultimele zile, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). Potrivit sursei citate, Raed Arafat a ajuns in judetul…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, care a vizitat sambata zonele afectate de inundatii din judetele Covasna si Brasov, a declarat ca localnicii i-au spus ca nu au mai vazut "o apa atat de mare pe raul Tarlung", care a provocat inundarea catorva zeci de case si evacuarea a circa 170 de persoane.…

- Din cauza inundațiilor, 77 de persoane sunt in curs de evacuare in Bacel, sat aparținator comunei Chichiș, și la fel și aproximativ 100 de persoane, dar și bunuri materiale și animale din Lunca Marcușului, aparținatoare comunei Dobarlau. Ultimele date ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis sambata, 30 iunie, o avertizare de tip cod roșu de inundații pentru județele Brașov și Covasna, valabila pe raul Tarlung. Astfel, potrivit hidrologilor, pana la ora 18:00, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti,…

- Hidrologii au emis cod rosu de inundatii, sambata dimineata, pe raurile din bazinele hidrografice Tarlung – bazin mijlociu si inferior, in judetele Brasov si Covasna, fenomene periculoase putand sa se produca mai ales in zona localitatii Bacel, la confluenta cu raul Negru, in Covasna.