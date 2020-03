Mărturiile cutremurătoare ale asistentelor medicale din Italia: „Îmi este și mie frică […] să merg la muncă” In momentul de fața, Italia este țara europeana cea mai puternic afectata de pandemia de coronavirus. Asistentele medicale din Italia au impartașit experiențele lor din primul front de lupta cu boala. Echipele de personal medical din Italia muncesc zi și noapte pentru a salva pacienții bolnavi de COVID-19 in stare critica și a-i menține departe de orice pericol pe cei care au forme moderate ale bolii. Mai jos se afla cele mai impresionante mesaje ale asistentelor medicale din Italia, care ne amintesc ca in aceasta perioada trebuie sa stam cat mai mult acasa, pentru a incetini raspandirea virusului.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

