Stiri pe aceeasi tema

- Ocupatia rusa anunta marti ca a doborat luni drone ucrainene in Crimeea, la doua zile dupa o vizita a presedintelui rus Vladimir Putin in aceasta peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014, relateaza AFP. Luni seara, ”apararea antiaeriana a respins un atac cu drona in apropiere de orasul Djankoi,…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat sambata in Crimeea, intr-o vizita care marcheaza implinirea a noua ani de la anexarea peninsulei ucrainene, informeaza Reuters si AFP citand presa de stat din Rusia, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a declarat vineri ca manifestatiile din Georgia sunt "orchestrate din strainatate" pentru a dauna intereselor Moscovei, informeaza AFP, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Seful adjunct al Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev, Vadim Skibitki, sustine ca unul dintre obiectivele strategice ale contraofensivei ucrainene va fi incercarea de a "sparge frontul rusesc din zona de sud, intre Crimeea si Rusia continentala". Fii…

- In ziua in care s-au implinit 9 ani de la inceputul ocupatiei temporare a teritoriului Ucrainei de catre Rusia, ministrul britanic de externe James Cleverly a subliniat ca Crimeea face parte din Ucraina, transmite Ukrinform, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata ca Europa este "indirect, in razboi cu Rusia", in conditiile in care mai multe tari europene se angajeaza sa trimita tancuri de lupta pentru a ajuta Ucraina sa lupte impotriva invaziei Moscovei, relateaza Reuters, conform news.ro. Fii la…

- A trecut un an de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, dar locuitorii Moscovei pot cumpara in continuare iaurturi Activia, periute de dinti Oral-B si cosmetice L'Oreal, in conditiile in care multe produse de larg consum sunt furnizate in continuare de companiile europene si americane cu subsidiare…

- Președintele rus Vladimir Putin l-a insarcinat pe ministrul Apararii, Serghei Șoigu, sa prezinte un raport privind furnizarea de arme, uniforme și alte echipamente pentru personalul militar care participa la „operațiunea” - așa cum numește Rusia invazia - din Ucraina, relateaza agenția rusa TASS.…