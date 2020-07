Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Dediu Valentin era presedintele Uniunii Nationale a Studentilor din Romania, absolvent al Facultatii de Transporturi, Ingineria Transporturilor si Traficului din cadrul Universitatii Politehnice din Bucuresti.

- Sfarsit dramatic pe litoral pentru liderul studentilor din Romania. Vlad Dediu a murit dupa ce a fost scos din apa marii. Parea ca iși revine, dupa ce paramedicii chemați sa-i acorde primul ajutor pe plaja au reusit sa-l resusciteze. Tanarul, insa, a decedat cateva ore mai tarziu, la spital!

- Tanarul care a fost scos sambata din apa Marii Negre in stop cardio-respirator a murit in timpul noptii, la spitalul din Constanta. Vlad Dediu, de 22 de ani, a intrat in mare, in zona Clubului Fratelli, sa se imbaieze si nu a mai iesit la mal. Dupa ceva timp, a fost scos din apa in [...]

