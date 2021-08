Stiri pe aceeasi tema

- 14 cetațeni romani care au reușit sa ajunga pe aeroportul din Kabul au fost evacuați cu o aeronava militara C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane. Alaturi de ei se afla și 4 cetațeni bulgari. Au ajuns la Islamabad, de unde urmeaza sa plece spre Romania.

- China a jucat un rol constructiv în promovarea pacii si a reconcilierii în Afganistan si este binevenita sa contribuie la reconstructia tarii, a declarat pentru mass-media de stat chineze purtatorul de cuvânt al talibanilor Suhail Shaheen, informeaza vineri Reuters și Agerpres. Insurgentii…

- Protestele impotriva preluarii talibanilor in Afganistan s-au raspandit joi in mai multe orașe, inclusiv in capitala Kabul, iar un martor a spus ca mai multe persoane au fost ucise atunci cand militanții au tras asupra unei mulțimi din Asadabad, in provin

- Talibani înarmați au început miercuri sa mearga din ușa în ușa în orașe din întregul Afganistan pentru a le spune oamenilor înspaimântați sa se întoarca la munca, relateaza agenția Reuters, citând mai mulți martori oculari.Distrugerile provocate…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- UPDATE Ora 22.30: Președintele afgan Ashraf Ghani spune ca a luat decizia dificila de a parasi țara pe masura ce talibanii avansau, pentru a evita varsarea de sange in capitala a șase milioane de oameni, relateaza BBC News. Ghani a facut comentariile intr-o postare pe Facebook adresata cetațenilor afgani.…

- Talibanii au revendicat vineri capturarea celui de-al doilea oras al Afganistanului, Kandahar, dupa ce s-au apropiat de Kabul, unde Statele Unite au decis sa redesfasoare temporar 3.000 de soldati, oficial pentru a asigura securitatea evacuarii diplomatilor americani, transmite AFP. "Kandahar…

- Echipa de robotica a Romaniei care a luat aurul la Campionatul Internațional de Robotica de la Chicago a revenit joi in țara. Este prima data in ultimii 30 de ani cand Finala Mondiala a fost caștigata de o echipa care nu este din Statele Unite. Cu multa munca in echipa și sacrificii, elevii echipei…