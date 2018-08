Stiri pe aceeasi tema

- Oameni de media, jurnalisti si persoane cunoscute pe retelele de socializare au descris momentele pe care le-au trait, vineri seara, in mijlocul violentelor de la protestul din Piata Victoriei.

- Trei muncitori ai unei firme angajate deo primarie pentru realizarea unei lucrari edilitare au fost fotografiati dormind pe asfalt, langa santierul pe care lucreaza. Imaginea s-a viralizat pe internet.

- Specialixtii sunt de pErere cE dacE reuxexti sE rezolvi acest test in mai putin de 10 secunde ai un IQ peste media globalE. Doar 1 di 5 persoane care au rezolvat acest test au reuxit aceastE performantE.

- Cateva mii de persoane protesteaza, sambata seara, in Piata Victoriei din Capitala, fata de deciziile coalitiei privind justitia care, considera ei, nu fac decat sa il favorizeze pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Protestatarii spun ca vor continua sa vina in piata, pana se schimba ceva.

- In intampinarea mitingului la care vor sa aduca in strada cateva sute de mii de oameni, pesedistii au pregatit si distribuit pe internet, in speta pe retelele de socializare, mai multe clipuri de promovare ale mitingului de sambata seara. Tineri si oameni in toata firea suna mobilizarea pentru manifestarea…

- Presedintele social-democraților Liviu Dragnea a anuntat luni ca mitingul PSD va avea loc sambata, ora 20.00, in Piata Victoriei, cu participarea a catorva sute de mii de oameni. „Un miting organizat impotriva abuzurilor care se intampla in Romania de mult timp, faptul ca democratia si statul de drept…

- Peste 200 de persoane s-au adunat, miercuri seara, in Piața Victoriei din Timișoara, pentru a protesta dupa ce Curtea Constituționala a Romaniei a admis sesizarea lui Tudorel Toadel legata de șefa DNA. Manifestanții au ținut steagul Romaniei in maini, s-au folosit de vuvuzele pentru a face zgomot și…

- PSD Dambovita poate aduce la mitingul din Bucuresti peste 20.000 de oameni, dar nu exista atatea mijloace de transport, astfel ca este discutata si varianta organizarii unor mitinguri in resedintele de judet, a declarat, marti, la RFI, vicepresedintele PSD Adrian Tutuianu, liderul filialei Dambioita.…