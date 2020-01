Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu este prezent, duminica dimineața, la monumentul Revoluției, situat langa sediul Ministerului de Interne, la o slujba religioasa de comemorare a eroilor cazuți la evenimentele sangeroase din decembrie 1989.Citește și: Cozmin Gușa: `Dragnea a fost cel…

- Fostul vice prim-ministru Gelu Voican Voiculescu a fost lovit sambata in timp ce participa in Piața Universitații la un eveniment de comemorare a eroilor Revoluției. Apariția sa in Piața Universitații a incins spiritele, el fiind huiduit de oamenii prezenți la manifestație. Un barbat, la aceasta ora…

- Barbatul care l-a lovit pe Gelu Voican Voiculesc cu o carja in cap, in cadrul evenimentelor ce au avut loc in Piața Universitații, cu prilejul comemorarii eroilor Revoluției, a fost identificat.

- Gelu Voican Voiculescu a mers in Piața Universitații pentru a comemora victimele Revoluției din 1989. Acesta a avut parte de incidente violente cu revoluționarii și oamenii aflați la troița din Piața Universitații.Citește și: Adriana Saftoiu face PRAF conducerea PNL: Imi este rușine! Ne incalcam…

- Angela Gheorghiu, una dintre cele mai cunoscute romance ale tuturor timpurilor a povestit, la Neatza cu Razvan și Dani cum ea și sora ei, insarcinata la acea vreme, au ieșit pe strazile Bucureștiului in timpul Revoluției din decembrie 1989.

- Pentru „crime impotriva umanitații”!!! Vineri are loc, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), primul termen in camera preliminara in dosarul Revolutiei. Peste 700 de oameni, victime și urmași și revoluționarilor, se afla la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde are loc primul termen in camera…

- Istoricul Dennis Deletant (73 de ani) a vorbit, intr-un interviu pentru „Adevarul“, despre primele alegeri libere din Romania, din mai 1990, despre cum au votat atunci romanii, si despre cum au facut-o in ultimii ani.

- Inca ne intrebam asta. In decembrie ’89, mai multi oameni isi transmiteau mesajele prin Televiziunea Romana. Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Nicolae Militaru, Silviu Brucan si Iulian Vlad sunt cativa dintre cei care vorbeau in direct cu populatia, cu Armata si cu Securitatea. Se imparteau…