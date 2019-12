Stiri pe aceeasi tema

- Noi declaratii cutremuratoare despre incendiul din sala de operatii a Spitalului Floreasca, unde o pacienta a ars ca o torta, apar in spatiu public. Martorii povestesc cum flacara s-a extins foarte repede spre capul femeii, unde aparatul de anestezie era in functiune.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a prezentat pe pagina sa de Facebook noi marturii ale personalului auxiliar cu privire la cazul femeii care a ars in sala de operație. Angajații Spitalului Floreasca au precizat ca flacara s-a extins foarte rapid spre zona lombara și spre capul pacientei, unde era in…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu depune plangere penala luni in cazul femeii arse in timpul unei interventii chirurgicale la Spitalul Floreasca, el acuzandu-l pe medicul Mircea Beuran pentru acest incident.”Deputatul Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei pentru Sanatate, va depune o…

- "Deputatul Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei pentru Sanatate, va depune o plangere penala la Parchetul General, luni, la ora 10:00, in legatura cu incendierea pe masa de operatie a pacientei operata la Spitalul Floreasca de o echipa coordonata de profesorul Mircea Beuran", anunta USR. Deputatul…

- Serviciul Investigații Criminale din cadrul Poliției Capitalei a inceput o ancheta in cazul femeii care a fost arsa in sala de operații de la Spitalul Floreasca. Pana in prezent, nu a fost depusa nicio plangere, transmite Poliția Capitalei.„Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public…

