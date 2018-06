Stiri pe aceeasi tema

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a intrat in posesia motivarii instanței in procesul pe care Monica Davidescu l-a caștigat cu Pro TV. Ies la iveala detalii uluitoare din timpul filmarilor de la indragita emisiune ”Dansez pentru tine”, unde vedeta s-a accidentat grav și a ajuns pe masa de operație.…

- Sase solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal granita in Ungaria, au fost retinuti, in noaptea de vineri spre sambata, de catre politistii de frontiera din Sighetu Marmatiei. "Este vorba de sase cetateni de origine afro-asiatica. In urma verificarilor preliminare,…

- Premiera in Justiția din Romania! Un politist din Gorj care a urcat baut la volan si a comis un accident, nu mai are dreptul sa conduca, cu exceptia autospecialelor de serviciu. MAi exact o...

- Premiera in Justiția din Romania! Un politist din Gorj - care a urcat baut la volan si a comis un accident - nu mai are dreptul sa conduca, atentie, cu exceptia. autospecialelor de serviciu.

- Decizie in premiera a instantei din Gorj care a obligat un politist sa nu mai conduca alte masini in afara celor de Politie. Agentul a fost condamnat si la zece luni de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei dupa ce, baut la volan, a tamponat o masina.Magistratii Judecatoriei Targu Jiu i au impus…

- Medicii au declarat decesul barbatului impuscat in cap de un politist, joi dupa-amiaza, in Vaslui, Romania, dupa ce acesta s-a opus arestarii si a incercat sa fuga. Ancheta a fost preluata de criminalisti.

- Un barbat a fost ranit, joi, in municipiul Vaslui, dupa ce a fost impuscat accidental in cap de un politist care il urmarea, in urma unor informatii ca acesta se afla la volanul unei masini desi avea permisul de conducere suspendat, conform Inspectoratului de Politie Judetean.

- CERERE RESPINSA…Trimis in arest dupa ce s-a folosit de o eleva de liceu pentru a-si ameninta fosta sotie, fostul politist de frontiera Ionut Badarau viseaza din nou la libertate. Numai ca magistratii Tribunalului Vaslui au decis ca locul barbatului este in spatele gratiilor si au respins cererea de…