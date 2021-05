Stiri pe aceeasi tema

- De la celebrul "dottore" pe care l-a deconspirat chiar președintele Romaniei, pana la Florian Coldea care și-a ascuns diploma ca sa nu poata fi dovedit! Atat de departe s-a mers cu fabricarea „doctorilor”, incat școlile care le-au dat diplomele s-au desființat rand pe rand. Și nu le este rușine! Continua…

- Saptamana trecuta, nu mai puțin de 5 rapoarte ale activitații SRI au trecut prin Parlament fara ca vreun politician sa sufle o vorba. De ce toți tac malc? De ce Liviu Dragnea nu a dorit sa aprobe rapoartele? Veți afla, astazi, și cine a vrut sa-l infunde Marian Vanghelie. De ce el primește 12 ani de…

- 1.500.000 de dolari au disparut dupa Revolutie din conturile ICE Dunarea, firma Securitatii prin care se facea comertul exterior al Romaniei. In ce buzunare au ajuns banii, aflati din Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu, de la ora 18:00. Tot atunci, detaliile unei afaceri rusinoase - cum…

- 24 in 30 de ani! Au condus Romania de la Palatul Victoria. Cu ce am ramas de la fiecare dintre cei peste 20 de șefi al Guvernului?Aderarea la NATO și la Uniunea Europeana au fost, probabil, marile proiecte ale Romaniei post-decembriste.Dupa 31 de ani, facem o radiografie a premierilor Romaniei așa…

- Statul a dat, statul a luat și, intr-un final, totul a fost pus pe butuci. Dupa ce a incasat sute de milioane la buget din industria tutunului, statul a ajuns sa se fure singur! Așa spune Curtea de Conturi intr-un raport. Dupa o privatizare dubioasa care a fost anulata de instanța, Ministerul Agriculturii…

- Inființata in 1963, IMGB era una dintre mandriile comunismului. In epoca ei de glorie, IMGB avea 13.000 de angajați și totaliza 40% din toate exporturile Romaniei. Atat de importanta era fabrica, incat directorul era și membru in Marea Adunare Naționala.Dupa decembrie 1989, fabrica a fost aproape de…

- Faptul ca partidele au folosit bani negri este un secret pe care il stie toata lumea si despre care totodata mulți ani nu a vorbit nimeni. In 2012, Adrian Nastase a fost primul condamnat la doi ani de inchisoare cu executare din acest motiv!Celebrul judecator Ionuț Matei a susținut atunci ca aceasta…

- In 2004, 80 de persoane au fost puse sub acuzare in frunte cu Traian Basescu.Dupa trei ani, s-a constatat ca nu este niciun prejudiciu, iar in 2015, dosarul a fost clasat.Ce s-a intamplat cu Flota Romaniei? A vandut sau nu Basescu navele?Raspunsurile, duminica seara, de la ora 21, la Culisele statului…