Stiri pe aceeasi tema

- Ziua internationala a educatiei este marcata la 24 ianuarie, potrivit Rezolutiei adoptate de Adunarea Generala a ONU la 3 decembrie 2018, in cadrul Reuniunii globale a educatiei care s-a desfasurat la Bruxelles, Belgia, in zilele de 3-5 decembrie 2018, potrivit www.un.org si https://en.unesco.org/.…

- Un numar de 262 locuri de munca vacante sunt puse la dispoziția persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca, de catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Pentru informații, mediere și repartiții, cei interesați pot suna la numarul de telefon 0267312157, informații…

- Covasneanca noastra draga, prof. drd. Florentina Teaca, va reprezenta județul Covasna la a VII-a ediție a Festivalului Național „Regina Sanzienelor” din Bucovina, proiect cultural care se va desfașura la Suceava, in perioada 19-20 iunie 2021, și care are ambasadori din toate județele Romaniei și din…

- Reprezentanța CONSILIULUI MONDIAL ROMAN, Romania, cu sprijinul GUVERNULUI ROMANIEI, realizeaza Proiectul Cultural „DULCE ROMANIE, ȚARA MEA DE DOR !…100 de locuri de vazut din Romania”. In anul 2020 am realizat primele 10 episoade din cele 100, cuprinzand obiective deosebite din județele Covasna, Harghita…

- Plutonierul adjutant sef Cojanu Corneliu a pus punct unei cariere militare de peste 16 ani desfașurata in cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mihai Viteazul” al județului Covasna, intrand de acum in randul cadrelor militare in rezerva. „Pe timpul activitații in cadrul Secție de pompieri…

- Eșalonarea la plata conform Codului de procedura fiscala[1] In ce condiții poate fi accesata eșalonarea la plata? Orice categorie de contribuabil poate accesa eșalonarea la plata, pe o perioada de cel mult 5 ani, respectiv: a) pe cel mult 6 luni, in situația in care nu dețineți garanții; b) pe…

- Donațiile facute de mai mulți oameni cu suflet mare care au ințeles demersul inițiat și pus in practica, la inceputul lunii octombrie a.c., de Asociația Calea Neamului din Brașov, Grupul „Grai Strabun” și publicația online Buletin de Carei, au ajuns, pana in prezent, la un numar 17 elevi cu drag…

- Poliția Romana in parteneriat cu Vodafone Romania, Asociația Necuvinte și Asociația Code for Romania, au lansat aplicația gratuita Bright Sky Romania, un instrument digital gratuit, care vine in sprijinul victimelor violenței domestice. Aplicația este disponibila in App Store și Google Play Store in…