- Astazi se implineste un an de la debutul razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei. Primele reactii ale statelor Uniunii Europene, cand, incepand cu 24 februarie 2022, au cazut primele bombe in Ucraina, au vizat deschiderea frontierelor pentru milioane de refugiati si condamnarea agresiunii Rusiei…

- Sute de oameni nevinovați au murit la Irpin sub asaltul invadatorilor ruși. Atrocitațile au revoltat o lume intreaga și sunt inca proaspete in memoria locuitorilor. Trimisul special al TVR in Ucraina, Alex Costache, se afla chiar in Irpin.

- Parlamentul Republicii Moldova a aprobat joi, cu majoritate de voturi, prelungirea starii de urgenta pe teritoriul tarii cu inca 60 de zile, incepand cu 4 februarie, masura fiind propusa de Comisia pentru Situatii Exceptionale, relateaza Newsmaker.md.

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a reiterat ca Germania nu este parte directa a razboiului din Ucraina, chiar daca ajuta Ucraina cu tancuri. Scholz a ținut sa reafirme din nou acest lucru dupa ce Germania a fost acuzata de elemente din regimul criminal de la Kremlin, care au profitat de o declarație…

- Președintele rus Vladimir Putin nu l-a avertizat pe președintele chinez Xi Jinping cu privire la inceperea unei operațiuni militare speciale (OMS) in Ucraina. Detaliile au devenit cunoscute ediției Financial Times. Dupa cum noteaza ziarul, liderul rus, in ajunul OMS, i-a spus omologului sau chinez ca…

- Partidul de guvernamant „Rusia Unita” a lansat o „operațiune temeinica de epurare” din baza de date cu susținatori a tuturor celor care s-au exprimat impotriva razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina, relateaza publicația rusa Vedemosti, citata de Meduza . Surse din interiorul structurii de…

- „Astazi, de Sfantul Nicolae… teroriștii ruși au oferit un cadou copiilor ucraineni cu noi lovituri. Copiii ucraineni, in scrisorile lor catre Sfantul Nicolae, cer aparare aeriana, arme, victorie – o victorie pentru ei, o victorie pentru toți ucrainenii. Ei ințeleg totul, copiii noștri. Haideți sa acționam!”,…

- Statele Unite au trimis Ucrainei prima parte a ajutorului pentru echipamente electrice, au declarat luni oficiali americani, in timp ce Washingtonul lucreaza pentru a sprijini infrastructura energetica a țarii impotriva intensificarii atacurilor din Rusia.