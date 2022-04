Mărturii din infernul ucrainean - Spital din Mykolaiv, bombardat de ruși. Echipă de la Medici fără Frontiere, martoră la atac O echipa a organizației Medici fara Frontiere (MSF) din Ucraina a descris un atentat cu bomba asupra unui spital in orașul Mykolaiv, din sudul Ucrainei, la care a fost martora. Mai multe persoane au fost ranite, iar una a murit, potrivit unui comunicat de presa, citat de CNN, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

