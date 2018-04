Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al companiei Southwest Airlines care zbura de la New York catre Dallas a trebuit sa aterizeze de urgenta la Philadelphia marti dimineata dupa ce unul dintre motoare s-a defectat, iar bucati din el au lovit geamul avionului, conform unui pasager, scrie CNN. UPDATE 07:55 O persoana a murit, alte…

- Este vorba despre o aeronava Boeing 777 a companiei Etihad Airways, la bordul careia o femeie, in varsta de 68 de ani, ar fi suferit un infarct. Imediat pilotul a cerut aterizare de urgenta pe Aeroportul Otopeni din Bucuresti. "In momentul de fata, echipajele medicale ale aeroportului…

- Aterizare de urgenta, sambata, dupa pranz, pe Aeroportul Otopeni, dupa ce o pasagera, care se afla pe cursa Dallas – Abu Dhabi, a facut infarct, pilotul cerand ca aeronava sa poata ateriza la Bucuresti. Este vorba despre o aeronava Boeing 777 ...

- Epava aeronavei prabușite in Iran, gasita. Epava avionlui Aseman Airlines prabușit in Iran a fost gasita, arata presa locala. In urma tragicului incident, toți cei 66 de oameni aflați la bord și-au pierdut viața. Aeronava s-a prabușit in munții Zagros din Iran, sambata, fiind uciși toți ce 66 de aomeni…

- Operațiunea de cautare și recuperare de la locul in care s-a prabușit, duminica, avionul An-148 a continuat peste noapte, cu sute de salvatori și personal de urgența, care au strabatut o zona destul de vasta pentru a gasi noi resturi ale aeronavei. Imagini aeriene lansate de Ministerul pentru Situații…