- SUA au depașit 40.000 de infectari zilnice și au ajuns la aproape 2,7 milioane de imbonaviri și 129.000 de decese. Numarul infectarilor e in creștere in 36 de state americane, iar California, Texas, Florida și Arizona au suspendat deja planurile de relaxare a restricțiilor. In aceste conditii, nu…

- O angajata de la barul unei terase din Vama Veche a fost confirmata cu Covid-19. La fata locului au mers politistii, care le-au pus în vedere reprezentantilor terasei sa închida temporar unitatea. De asemenea, Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta va declansa o ancheta…

- Ziarul Unirea Raed Arafat, despre creșterea numarului de infectari in Romania: „Asta inseamna ca vom continua sa avem probleme” Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, susține ca prelungirea starii de alerta se impune in Romania, iar faptul ca in ultimele zile a crescut numarul…

- Sase detinuti se afla in izolare, dupa ce ar fi intrat in contact cu un angajat al Penitenciarului Botosani, care a fost diagnosticat cu virusul COVID-19, a declarat, pentru AGERPRES, directorul unitatii de detentie, Cristian Ieremie. Potrivit acestuia, masura adoptata in cazul persoanelor private de…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Papa Francisc a donat cinci ventilatoare pulmonare pentru bolnavii de Covid-19 internati la spitalul din Suceava, cel mai mare focar de infectie cu noul coronavirus din Romania, informeaza Vatican News. „Un semn de apropiere fata de bolnavii de Covid-19, dar si de sustinere…

- Uzina Toyota din Valenciennes este prima mare uzina auto din Franța care a reluat producția, iar modul cum se face arata cât de complicata este încercarea de a reveni la normal. Producția va fi mica destul de mult timp, muncitorilor nu le va fi ușor sa se obișnuiasca în noile condiții…

- Un pompier de la Sectia Viseu de Sus, județul Maramureș, a fost depistat pozitiv cu noul COVID-19, iar DSP face o ancheta epidemiologica in acest caz, potrivit Mediafax.Purtatorul de cuvant al Prefecturii Maramures, Dan Buca, a declarat, miercuri, ca 10 colegi ai pompierului cu care a intrat…

- De la inceputul pandemiei de coronavirus si pana in data de 21 aprilie 2020, un numar de 36 cadre medicale au fost declarate pozitiv cu COVID-19, iar 4 dintre acestea sunt deja vindecate si externate. Intr-unul dintre cele 36 de cazuri evolutia a fost nefavorabila soldandu-se cu deces, un brancardier…