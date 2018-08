Mărturii cutremurătoare din infernul „anchetelor” lui Negulescu V. Stoica Declarațiile date de cei doi procurori inculpați Mircea Negulescu și Lucian Onea, la ieșirea de la Inalta Curte de Casație și Justiție, dupa ramanerea definitiva a masurii preventive a controlului judiciar – dispusa impotriva acestora de catre procurorul Parchetului de pe langa ICCJ – au determinat apariția altor marturii cutremuratoare din partea oamenilor care au trecut prin mainile unuia sau ale altuia dintre cei doi. Una dintre persoanele care au ajuns sa fie inculpate și trimise in judecata pentru luare de mita și abuz in serviciu intr-un dosar instrumentat de Mircea Negulescu și… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

