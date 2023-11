Stiri pe aceeasi tema

- Doi ostatici cu dubla cetatenie, romana și israeliana, se afla printre persoanele eliberate sambata din Fasia Gaza in urma schimbului dintre Israel și Hamas, informeaza duminica Ministerul de Externe de la București.

- Israelul și gruparea Hamas au ajuns la un acord menit sa permita eliberarea a numeroși ostatici din Gaza, intr-o pauza de patru zile in conflictele violente și pentru a facilita eliberarea prizonierilor palestinieni. Deși premierul israelian Benjamin Netanyahu a subliniat hotararea de a continua razboiul…

- Guvernul israelian a aprobat miercuri dimineata un acord ce prevede eliberarea a 50 de ostatici detinuti de Hamas in schimbul eliberarii unor prizonieri palestinieni si a unui armistitiu in Fasia Gaza, potrivit unui comunicat oficial, transmite AFP.

- Presa israeliana afirma ca administrația americana sugereaza guvernului Netanyahu sa opreasca temporar bombardamentele pentru ca, la schimb, teroriștii Hamas sa elibereze o parte dintre ostatici și sa dea o lista cu numele tuturor rapiților.

- Cei dragi au lansat un apel prin care autoritațile sa se concentreze asupra israelienilor luați ostatici de Hamas, potrivit Reuters. Membrii familiilor persoanelor luate ostatici de Hamas, dupa atacul lor din 7 octombrie, asupra Israelului, au susținut luni (30 octombrie) o conferința de presa la Copenhaga…

- Patru copii din Ucraina, in varsta de 11, 12, 14 si 15 ani, care se aflau in plasament in acelasi imobil din localitatea Certeze, judetul Satu Mare, au fost dati disparuti, dupa ce au fugit din imobil. Autoritatile solicita ajutorul populatiei pentru gasirea lor, informeaza Agerpres. Cei patru minori…

- Autoritațile israeliene au anunțat recent eliberarea a doi ostatici. Este vorba despre doua femei care au fost captive inca din data de 7 octombrie, cand gruparea Hamas a lansat atacul surpriza asupra Israelului.

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a afirmat miercuri seara intr-un comunicat ca a eliberat o femeie israeliana si pe cei doi copii ai sai, presa israeliana numind-o o farsa, scrie AFP, citat de Agerpres."O femeie colonista israeliana si cei doi copii ai sai au fost eliberati dupa ce fusesera…