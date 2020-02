Stiri pe aceeasi tema

- Ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, astazi, la sediul Prefecturii Timiș, in contextul creșterii numarului de imbolnaviri cu coronavirus din Europa, in special in Italia. Potrivit reprezentanților Prefecturii Timiș, in timpul ședinței s-a discutat in special despre identificarea…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan spune ca persoanele care vin din localitatile din Italia aflate in carantina vor intra in carantina in spatii special amenajate, timp de doua saptamani. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, crede ca este o probabilitate…

- Ministerul Sanatații anunța ca persoanele care vin in Romania din localitațile italiene in care se inregistreaza epidemie de coronavirus vor fi plasate automat in carantina, pe o perioada de 14 zile. Vor fi suplimentate masurile de control și prevenire a infecției cu noul coronavirus la punctele de…

- Romanii care vin in țara din localitațile afectate de coronavirus in Italia vor trebui sa stea in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații, care precizeaza ca pana in prezent autoritațile italiene nu au raportat cazuri de romani simptomatici cu noul virus.

- Toti romanii care vin in tara din cele doua regiuni din Italia unde este carantina din cauza coronavirusului - Lombardia si Veneto - vor fi plasati automat in carantina timp de 14 zile in Romania, indiferent daca prezinta sau nu simptome, a declarat duminica pentru HotNews.ro Nelu Tataru, secretar de…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat joi ca 17 cetațeni romani se afla la bordul navei de croaziera aflate in carantina in Japonia, dupa ce un pasager al vasului a fost depistat cu coronavirus. Dintre aceștia, doi sunt turiști, iar ceilalți 15 sunt membri ai echipajului navei, a precizat Ministerul…

- Un numar de 17 cetateni romani se afla la bordul unei nave de croaziera care este in carantina in portul japonez Yokohama, dupa ce la bordul acesteia s-au depistat mai multe cazuri de infectare cu coronavirus, a informat Ministerul Afacerilor Externe,...

- Cel putin zece persoane aflate la bordul unei nave de croaziera sunt infectate cu noul coronavirus, au anuntat miercuri autoritatile japoneze, care au prelungit perioada de carantina pentru cei aproximativ 3.700 de pasageri si membri ai echipajului la 14 zile, informeaza miercuri AFP.