Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Lavric, cunoscut drept „mancatorul de femei”, este de 20 de ani principalul suspect in cazul disparitiei celor trei surori Iordache, din Radauti, cu care s-a iubit. In urma cu cateva luni, a disparut o alta concubina a lui Lavric, fapt ce a determinat-o pe mezina familiei Iordache sa transmita…

- Cazul lui Vasile Lavric, din Radauți, arestat de Tribunalul București sub acuzația ca și-a ucis concubina cu care a trait in ultimii ani, ar trebuie sa se transforme intr-un adevarat "caz școala" in Romania, cu privire la cum NU ar trebui sa se desfașoare o ancheta. Sau, mai direct ...

- Vasile Lavric (62 de ani), barbat suspect pentru comiterea a patru crime, supranumit ”Mancatorul de femei” din Radauți, se apara. Acesta susține ca este nevinovat. „A plecat sa ia paine și n-a mai venit!” Inca o victima in cazul ”Mancatorului de femei”. Suspectul se apara. Unde ar fi actuala iubita…

- Vasile Lavric, in varsta de 62 de ani, supranumit și "mancatorul de femei" este suspect de comiterea a patru crime. Acesta este banuit ca a omorat toate femeile cu care a trait in concubinaj. Politistii l-au reținut vineri in Radauți și l-au adus in București pentru audieri. In urma cercetarilor,…

- Noi detalii ies la iveala in cazul lui Vasile Lavric, din Radauți, care e suspect principal in cazul disparitiei a trei femei. Se pare ca acesta are și o a patra victima, concubina actuala, alaturi de care are 2 copii. Acum a fost retinut si acuzat de omor. El a fost saltat de politisti, iar in fata…

- Un caz socant petrecut in urma cu cativa ani la Radauti, in judetul Suceava, a fost redeschis de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Vasile Lavric a fost luat si dus la audieri in București.

- Vasile Lavric, radauteanul in varsta de 62 de ani, cunoscut sub denumirea de "mancatorul de femei", a fost ridicat in aceasta dimineața de la domiciliul sau și dus la audieri la București, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Barbatul a fost saltat dupa ce la ...

- Marturie incredibila a lui Gheorghe Dinca. Acesta a facut mai multe dezvaluiri, printre care și ca Alexandra Maceșanu este in alta țara și ca patru persoane ar fi luat-o din locuința lui. Ce a spus Gheorghe Dinca despre Alexandra Maceșanu Alexandru Cumpanașu susține ca, alaturi de un avocat s-a intalnit…