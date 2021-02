Mărturie terifiantă a unui pacient care a scăpat de la 'Matei Balș': Au fost 2 explozii! Am sărit în balcon Un pacient care a reușit sa supraviețuiasca incendiului de la Institutul ”Matei Balș” susține ca au fost doua explozii, iar fumul rezultat era extrem de gros. Acesta a explicat ca in salon condițiile erau foarte bune, doar caldura era cea care lipsea, de aceea asistentele le aduceau oamenilor sticle cu apa calda pentru a se incalzi. Citește și: SURSE - USR se pregatește pentru o 'furtuna' provocata de PNL in coaliție "Au fost doua explozii, doua! Era un fum gros sa-l tai cu cutitul. Alergau asistentele alea, infirmierele pe holul ala de mama focului. Era fum, explozie, tipau -… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

