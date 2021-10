Mărturie în Parlamentul britanic: Facebook va facilita alte episoade violente în lume Facebook va facilita alte episoade violente in lume, deoarece algoritmii sai sunt proiectati sa promoveze continutul diviziv, a afirmat luni informatoarea Frances Haugen, fosta angajata a companiei americane, in Parlamentul britanic, transmite Reuters, potrivit news.ro. Haugen, fost director de produs in echipa pentru dezinformare civica a Facebook, a fost audiata intr-o comisie britanica care analizeaza planurile de reglementare a companiilor din sectorul mediei sociale. Ea a afirmat ca Facebook vedea siguranta ca un centru al costurilor, a promovat o cultura in care luarea pe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook va facilita alte episoade violente in lume, deoarece algoritmii sai sunt proiectati sa promoveze continutul care genereaza divizari, a afirmat luni informatoarea Frances Haugen, fosta angajata a companiei americane, in Parlamentul britanic, transmite Reuters.

- Facebook va facilita alte episoade violente in lume, deoarece algoritmii sai sunt proiectati sa promoveze continutul diviziv, a afirmat luni informatoarea Frances Haugen, fosta angajata a companiei americane, in Parlamentul britanic, transmite Reuters. Haugen, fost director de produs in echipa pentru…

- Haugen, fost director de produs in echipa pentru dezinformare civica a Facebook, a fost audiata intr-o comisie britanica care analizeaza planurile de reglementare a companiilor din sectorul mediei sociale. Ea a afirmat ca Facebook vedea siguranta ca un centru al costurilor, a promovat o cultura in care…

- Facebook a fost tinta a numeroase stiri bazate pe documente furnizate unor companii de presa de catre fosta angajata Frances Haugen, devenita informatoare, referitoare la efectul nociv al serviciilor si aplicatiilor companiei, transmite Reuters. Stirile citeaza documente si cercetari interne…

- Facebook a fost vineri tinta a numeroase stiri bazate pe documente furnizate unor companii de presa de catre fosta angajata Frances Haugen, devenita informatoare, referitoare la efectul nociv al serviciilor si aplicatiilor companiei, transmite Reuters. Stirile citeaza documente si cercetari…

- Presedintele ceh Milos Zeman este prea bolnav in acest moment pentru a-si putea indeplini atributiile, a afirmat luni presedintele Senatului ceh, Milos Vystrcil, citand un raport al Spitalului militar central, unde seful statului este internat la terapie intensiva de peste o saptamana, informeaza Reuters,…

- Sophie Zhang, o fosta inginera de date a Facebook care a facut mai multe acuzații publice la adresa companiei în luna septembrie a anului trecut, a declarat pentru CNN ca este dispusa sa depuna marturie în fața Congresului privind platforma social condusa de Mark Zuckerberg.Zhang…

- Membri ai Congresului SUA au atacat marti Facebook si l-au acuzat pe CEO-ul Mark Zuckerberg ca e in goana dupa profituri cit mai mari in timp ce face bravada de siguranta utilizatorilor si au cerut autoritatilor de reglementare sa investigheze afirmatiile unei foste angajate ca gigantul retelelor de…