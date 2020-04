Pentru a mari numarul de paturi in care se pot trata bolnavii de COVID-19, Spitalul de Boli Infectioase din Constanta a solicitat eliberarea un spatiu pe care-l detine in municipiu. Este vorba despre o cladire situata in strada Ion Ionescu de la Brad, pe care spitalul o cedase in anul 2011 unei clinici private – Centrul Medical Dorobanti, printr-un contract de asociere in participatiune prin care partile s-au asociat in vederea desfasurarii de activitati medicale. Acum, dupa instalarea starii de urgenta, Spitalul de Boli Infectioase a cerut eliberarea spatiului invocand forta majora. Doar…