MĂRTURIE EMOȚIONANTĂ de la Spitalul Sfântul Sava: `O așteptam pe mama să iasă pe covorul roșu de la ușa spitalului ca pe o vedetă la premiile Oscar` Am adus-o la Sfantul Sava fara speranța, cu o mana și un picior paralizate. Acum merge și ne flutura mana ca o regina Pe mama nu vreau s-o pierd. Mi l-a luat Dumnezeu pe tata cu puțin timp in urma, brusc. Durerea ca nu am fost langa el imi macina sufletul intruna, chiar daca medicii mi-au spus ca atacul cerebral a fost atat de puternic incat nu ar fi putut fi salvat. Pe mama nu o las! Nu vreau sa-mi imaginez cum ar fi o zi de naștere fara sa-i aud glasul la telefon urandu-mi La mulți ani și spunandu-mi ca ma iubește. Fiecare vorba a ei e o mangaiere pentru mine, chiar daca și acum, la aproape… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

