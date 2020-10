Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie face eforturi pentru a fi prima națiune care efectueaza studii de infectare umana” in care pana la 90 de persoane sanatoase vor fi expuse in mod deliberat la Covid. Studiile, care ar putea incepe in ianuarie, au ca scop accelerarea cursei pentru obținerea unui vaccin Covid-19. Guvernul…

- In Europa s-au inregistrat pentru prima data joi peste 100.000 de cazuri zilnice de COVID-19, dupa ce tari precum Rusia si Marea Britanie au cunoscut in ultimele cinci zile o crestere a numarului de infectii cu coronavirus, relateaza Reuters, citata de agerpres. Epicentrul focarului din regiunea Europei…

- Handbal PROBLEME… Pandemia de coronavirus ar putea amana cel de-al doilea turneu de sala de la Sfantu Gheorghe. Nu mai putin de cinci echipe din Liga Nationala la handbal masculin au fost lovite de Covid-19, printre acestea numarandu-se si doua echipe pe care CSM Vaslui le va intalni pe 4 si 7 octombrie,…

- De la inceputul pandemiei de COVID-19, la Iași s-au inregistrat circa 200 de copii infectați cu coronavirus. Cifra nu a fost facuta publica, pana acum. Medicii explica faptul ca micuții se recupereaza extrem de repede dupa infecția cu coronavirus. Cel mai tanar pacient cu COVID-19, din Iași, are trei…

- PROBLEME… Ghinion dupa ghinion pentru Sporting Juniorul Vaslui. Șase jucatori ai clubului vasluian au fost depistați pozitiv cu Covid-19, iar partida programata sambata, de la ora 17.00, cu Bucovina Radauți, din prima etapa a Ligii 3 a fost amanata. Meciul dintre Sporting Juniorul Vaslui și Bucovina…

- Creste numarul galatenilor care pierd lupta cu viata din cauza complicatiilor pe care noul coronavirus le provoaca si pe fondul unor suferinte preexistente. Astazi, luni, 24 august 2020, s-a inregistrat decesul celui mai tanar pacient din judet, dar și din țara, provocat de noul coronavirus. Este vorba…

- GRAV… Infectata cu noul coronavirus dupa o vacanța petrecuta pe litoralul bulgaresc, o angajata a Consiliului Județean Vaslui traiește, in acest zile, o adevarata drama. Mama sa a decedat, dar femeia nu se poate ocupa de inmormantare. A fost confirmata pozitiv cu noul coronavirus și acum se afla in…

- Liderul consilierilor locali PNL din municipiul Iași, Eduard Boz, a postat un mesaj deplasat la adresa femeii insarcinate in sase luni, infectata cu COVID-19, care a murit in timpul transferului de la Arad la Timisoara. Politicianul a punctat ca vremea mesajelor soft a trecut, dupa ce tanara ar fi sustinut…