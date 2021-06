Medicul naționalei Danemarcei, Morten Boesen, a vorbit despre momentele dramatice prin care a trecut danezul Christian Eriksen la meciul cu Finlanda. Eriksen s-a prabușit in momentul in care Danemarca executa un aut. Grabindu-se sa primeasca mingea, Christian a cazut la pamant, in timp ce balonul l-a atins in zona genunchiului.A fost resuscitat chiar pe gazon și dus cu ambulanța la spital. ...