Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul de drepturi și libertați din cadrul Tribunalul Iași a admis propunerea formulata de catre procurorii DIICOT-Serviciul Teritorial Iași și a dispus arestarea preventiva a inculpatului pentru o perioada de 30 de zile. (DIICOT) Un barbat a fost retinut in dosarul privind savarsirea infractiunii…

- Un tanar de 19 ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca a violat o femeie de 79 de ani care locuia singura in locuinta ei din municipiul Petrosani, judetul Hunedoara. Barbatul, care in trecut a mai fost condamnat cu suspendare pentru talharie calificata, a fost imediat identificat de politisti,…

- BORDELUL clandestin cu minore din Apuseni: Antrenorul de fotbal care l-ar fi operat, ARESTAT PREVENTIV pentru 30 de zile BORDELUL clandestin cu minore din Apuseni: Antrenorul de fotbal care l-ar fi operat, ARESTAT PREVENTIV pentru 30 de zile Antrenorul de fotbal care ar fi operat un bordel clandestin…

- Barbatul in varsta de 30 de ani, din Dobrosloveni, retinut in ziua precedenta pentru infractiunile de ranire cu intentie si schingiuirea animalelor dupa ce a lovit cu violenta un cal, a fost arestat preventiv, a informat luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt,…

- Un roman care a comis mai multe talharii in Germania, arestat preventiv pentru a fi extradat. Proces la Curtea de Apel Alba Iulia Magistrații Curții de Apel Alba Iulia au admis arestarea provizorie pentru 15 zile, pe numele unui barbat cautat de autoritațile din Germania. Anchetatorii din Germania…

- Barbatul din Scorțoasa acuzat ca și-a violat fiica de 14 ani in mod repetat a ajuns in fața judecatorului. Individul, in varsta de 35 de ani, va petrece urmatoarea luna in spatele gratiilor.

- Un minor in varsta de 16 ani, din localitatea Letca Noua, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru vatamare corporala dupa ce ar fi injunghiat un barbat la un botez din cauza unei melodii cantate la eveniment. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…