Stiri pe aceeasi tema

- Un fost angajat roman al abatorului din Germania unde majoritatea celor infectati sunt conationali povesteste intr-un interviu acordat Deutsche Welle conditiile de cosmar in care erau nevoiti sa munceasca, relateaza Digi 24.

- 1.300 de muncitori din totalul de 6.000 de la abatorul german Tonnies, din landul Renania de Nord-Westfalia, au fost depistați pozitiv, iar jumatate dintre ei sunt cetațeni romani. E un imens scandal, dupa ce s-au aflat informații ascunse mult timp de conducerea abatorului. Abia acum, dupa percheziții…

- Declarația premierului landului federal german Renania de Nord-Vestfalia, Armin Laschet, potrivit careia ”muncitori intorși dintr-un weekend prelungit in Romania și Bulgaria au adus virusul in fabrica de carne Tonnies din Rheda-Wiedenbruck”, a iscat reacții diplomatice la nivel inalt. Ministerul Afacerilor…

- Aproape jumatate (46,4%) dintre angajații care impart biroul de acasa cu copiii lor recunosc ca le este greu sa iși organizeze eficient activitatea in condițiile in care trebuie sa se ocupe, pe langa sarcinile de serviciu, și de solicitarile copiilor, arata un sondaj efectuat de platforma de recrutare…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat vineri ca de la 1 ianuarie 2021 in industria carnii din Germania, la nivelul angajatorilor din acest domeniu, nu se va mai lucra prin subcontractori si va deveni obligatorie marcarea digitala a orelor de lucru. Inspectorul general…

- Peste 800 de salariați ai Uzinei Mecanice Sadu, de la Bumbești-Jiu, județul Gorj, și-a reluat activitatea. Muncitorii s-au aflat de peste o luna in șomaj tehnic și au stat acasa. Au fost cațiva salariați care au venit la serviciu și in starea de urgența. Este vorba in special de personalul administrativ.…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a plecat in Germania pentru a vedea la fata locului care sunt problemele cu care se confrunta lucratorii romani. "O alta provocare a starii de urgenta, careia ne-am straduit sa ii raspundem corect si fara patima, a venit din partea sezonierilor romani care au plecat…

- Mai mulți muncitori din Brașov, angajați la abatorul Tonnies din Germania, s-au revoltat in fața condițiilor abuzive. Ei sunt puși sa lucreze 6 zile pe saptamina, 12 ore pe zi. Un video arata un dialog aprins intre oameni și Sorin Tarața, administratorul firmei intermediare Agriserv Europa Meat.Administratorul…