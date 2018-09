Excludere din PSD. Firea, mesaj pentru colegii săi

Ea a zis că a simţit 'o uşoară ameninţare' în declaraţiile lui Liviu Dragnea la adresa sa. 'Am simţit o uşoară ameninţare din partea domnului Dragnea, dar sunt obişnuită cu metodele domniei sale. A făcut o afirmaţie că am făcut o echipă timp de doi ani de zile. Am fost loială atât lui ca preşedinte,… [citeste mai departe]