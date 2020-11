Gianina Munteanu este din Piatra Neamt, dar locuieste in Iasi inca din facultate. In Neamt sunt parinti, sora, matusa. Unchiul Gianinei nu mai este de sambata. A fost unul dintre pacientii internati in salonul mortii. "Ii chemasera pe toti. Erau ca niste roboti. Haos, era un haos absolut acolo" "Nanu" cum ii spune Gianina fratelui tatalui ei, e din Bicaz, avea 82 de ani, iar rezultatul de testul PCR a venit acum mai bine de do (...)