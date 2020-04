Mărturia unui supravieţuitor al Covid-19. ”SUNT VIU. M-au scos din sicriu” La 14 martie, el a fost spitalizat, iar viata i-a fost data cu sus-n jos. ”Am intrat spunandu-mi ca am sa mor in curand si am recunoscut-o cu amaraciune. Ma gandeam la copiii mei, la toti cei pe care-i lasam”. Cu doar cateva zile mai inainte, acest barbat in varsta de 67 de ani inca repeta intr-un cor, cu ocazia unei sarbatori religioase. Doi dintre membrii corului au fost la o adunare la Mulhouse, fara sa stie ca acest oras din Haut-Rhin devenise unul dintre principalele focare ale epidemiei de Covid-19 si ca aveau sa-i transmita virusul lui Claude Gatti. La 17 martie, el si-a sunat familia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

