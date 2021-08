Mărturia unui pompier craiovean din Grecia: Noi ne ducem după foc, grecii aşteaptă să vină focul la ei Pompierii trimisi de Romania pentru a acorda sprijin Greciei in lupta cu focul, au devenit eroi in zona in care isi desfasoara misiunea. Printre ei sunt si patru militari din Craiova. GdS a stat de vorba cu unul dintre acestia si am reusit sa conturam jurnalul misiunii pompierilor romani, care ne fac mandri prin implicarea si prin modul in care isi fac datoria. Pompierii nostri au fost informati pe 5 august ca trebuie sa plece spre Grecia si sa lupte alaturi de colegii eleni pentru a stinge flacarile nestavilite. A doua zi, erau deja pregatiti de drum, cu toate echipamentele necesare. Si-au luat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata la fața locului, reacțiile de durere, dar și de recunoștința ale locuitorilor din Evia, zona cea mai afectata din Grecia. Localnicii din Insula Evia si din imprejurimi s-au mobilizat si vin in sprijinul pompierilor care lupta cu focul. Printre voluntarii care aduc apa si hrana pentru oamenii…

- Comisarul sef al Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, atrage atentia asupra arderilor de miristi care duc la poluarea grava a aerului, el aratand ca, pe de-o parte, focul pus de oameni pe campuri este greu de gestionat de catre fortele de interventie, iar, pe de alta parte, cenusa provenita…

- Jurnaliștii din Grecia au scris despre toți cei care le-au intins o mana de ajutor in situația teribila in care s-au aflat de curand. Romania a venit și ea cu ce a avut mai bun – oamenii. Ce scriu ziarele de acolo despre pompierii noștri? Ce scriu ziarele din Grecia despre pompierii romani? Incendiile…

- Pompierii greci, ajutati de intaririle aeriene si terestre trimise de mai multe tari europene, luptau duminica pentru a 12-a zi consecutiv impotriva focurilor violente care ard in insula Evia, dar care sunt in remisie in nordul Atenei, relateaza AFP. Sute de persoane au fost evacuate din Evia (la 200…

- Pompierii greci, ajutati de colegi din Romania si Ucraina, lupta duminica, pentru a 12-a zi consecutiv, contra violentelor incendii de padure care au cuprins insula Evia, dar s-au domolit in nordul Atenei, informeaza AFP. Sute de persoane au fost evacuate de pe insula Evia (la 200 de kilometri…

- Pompierii greci, ajutati de colegi din Romania si Ucraina, lupta duminica, pentru a 12-a zi consecutiv, contra violentelor incendii de padure care au cuprins insula Evia, dar s-au domolit in nordul Atenei, informeaza AFP.

- Infern in Grecia din cauza incendiilor de vegetație! Mii de oamenii au fost nevoiți sa iși paraseasca locuințele, inclusiv in miezul nopții, doar pentru a scapa cu viața din flacarile mistuitoare care distrug tot ce le sta in cale. Pompierii, avioanele și elicopterele se lupta neincetat sa stinga focul,…

- Echipa de baschet masculin SCM Craiova a anuntat, miercuri seara, ca noul antrenor este grecul Michalis Kakiouzis, campion european in 2005 si vicecampion mondial un an mai tarziu, potrivit news.ro. ”Un nume de marca al baschetului masculin din Grecia vine in Romania, la Craiova, pentru a…