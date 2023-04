Stiri pe aceeasi tema

- Explozia puternica din aceasta dimineața din Marsilia a transformat un bloc de locuințe intr-un morman de nisip, spun cei care locuiesc in zona. La scurt timp o a doua cladire s-a prabușit, iar o a treia este grav avariata. 33 de cladiri din imprejurimi au fost evacuate. Alina Lopez, romanca stabilita…

- O cladire cu patru etaje s-a prabușit in centrul Marsiliei, al doilea oras ca marime din Franta ca urmare a unei explozii. Explozia si prabusirea cladirii au antrenat prabusirea partiala si a altor doua cladiri din apropiere si au declansat un incendiu care a complicat eforturile de salvare. UPDATE…

- Prabusirea unei cladiri cu patru etaje din centrul Marsiliei, al doilea oras ca marime din Franta, s-a soldat cu ranirea grava a cel putin cinci persoane si trebuie sa fim pregatiti pentru mai multe victime, a avertizat primarul orasului, Benoit Payan, transmite AFP. "Exista suspiciuni puternice ca…

- O cladire cu patru etaje s-a prabușit in centrul Marsiliei, al doilea oras ca marime din Franta, incidentul soldandu-se cu ranirea grava a cel putin cinci persoane. Trebuie sa fim pregatiti pentru mai multe victime, a avertizat primarul orasului, Benoit Payan, transmite AFP. „Exista suspiciuni puternice…

- Luna martie este una dintre lunile cele mai bogate in traditii si superstitii, in Romania. Paharele de vin, baterea pamantului sau arderea uscaciunilor sunt doar cateva dintre acestea. Traditia crestina spune ca in ziua de 9 martie, ziua celor 40 de Mucenici, barbatii trebuie sa bea 40 de pahare cu…

- Dupa ce a starnit o adevarata furtuna in spațiul public cu dezvaluirile facute despre viața alaturi de partenerul sau de viața, Marian Ionescu, vedeta Antena 1 a raspuns criticilor. De ce Octavia Geamanu nu doarme cu soțul in aceeași camera? Octavia Geamanu a explicat de ce nu doarme cu soțul in aceeași…

- La o saptamana de la cutremurul din Turcia, in urma caruia au murit zeci de mii de oameni, ies la iveala relatari despre miracole. Cazul turcoaicei Necla Camuz, care a reușit sa-și țina fiul de doar 10 zile in viața sub daramaturi pana cand salvatorii au ajuns la ei, la 90 de ore de la cutremur, este…

- Tragedia a avut loc la un spital din Florida. Personalul medical a auzit impușcatura, dar nu a putut interveni. Femeia de 76 de ani s-a baricadat in camera de spital cu soțul ei, de 77 de ani și a refuzat ore in șir sa iasa. Ea a spus apoi ca gestul ei a fost un pact facut cu soțul ei suferind și ar…