- O invatatoare din judetul Cluj, Aurica Georgiu, care face de 6 ani naveta de la oras pentru a-i invata carte pe elevii de la tara, trage un semnal de alarma, intr-un interviu pentru MEDIAFAX, privind viitorul invatamantului romanesc, fiind de parere ca se doreste o generatie tot mai prost pregatita.

- Un singur jucator cu varsta sub 22 de ani, Borna Cioric, a ajuns in saptamana a doua la New York. Ceilalți au ieșit repede din cursa. Tanara generație nu e pregatita sa preia moștenirea de titluri și glorie din mainile figurilor marcante ale ultimilor ani. ...

- Mario Camora, capitanul celor de la CFR Cluj, a rabufnit cand a fost intrebat despre implicarea fotbaliștilor in demiterea lui Edi Iordanescu. "Credeți ca sunt prost? Ca nu știu de unde a venit informația, sau ce? Nu sunt prost! Eu am facut echipa lui Edi? Hai sa fim seriosi, ca nu sunt prost! Nici…

- Invins clar de FCSB, 4-0, la cateva luni de la momentul in care trimitea titlul la Cluj dupa un succes cu 1-0 la Iasi, Flavius Stoican (41 de ani) nu a cautat scuze pentru infrangerea de pe Arena Nationala si a avut o reactie dura cand a fost intrebat despre starea gazonului de pe...

- Raul si Sergiu sunt doi frati, originari dintr-un orasel din judetul Bihor, stabiliti in Marea Britanie, care au participat, in noaptea de duminica spre luni, la nunta unui prieten al lor din copilarie, tot bihorean si el. Aceasta s-a desfasurat in complexul hotelier „Wonderland Resort” din Feleacu…

- Directorul Servicii consiliere din cadrul Bancii Europene pentru Investitii (BEI), Simon Barnes, sustine ca spitalele regionale de la IasI, Cluj si Craiova vor avea aparatura de ultima generatie si vor trata cazuri medicale complexe. El a precizat ca reprezentantii BEI vor acorda tot sprijinul pentru…

- Billel Omrani a ramas la CFR Cluj! Atacantul francez și-a prelungit contractul cu campioana Romaniei. Dat la FCSB, dupa ce, sezonul trecut a avut contre cu oficialii clubului ardelean, Billel Omrani a ramas in curtea campioanei Romaniei. In varsta de 25 de ani, atacantul francez și-a prelungit, duminica,…

- FCSB a pierdut la limita titlul in fața celor de la CFR Cluj, insa Gigi Becali a lansat ipoteza conform careia ar fi fost informat ca echipa sa n-ar fi fost lasata sa caștige campionatul. "Cineva mi-a spus ca, daca as fi castigat campionatul, oricum nu l-as fi castigat! Ca sigur s-ar fi intamplat ceva.…