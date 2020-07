Mărturia unei femei care s-a externat la cerere: Veneau valuri de pacienți care aveau nevoie de oxigen. Atunci s-a instalat panica Externarile la cerere dupa 10 zile ale pacientilor asimptomatici, diagnostocati cu noul tip de coronavirus au starnit un val de ingrijorare. 30.000 de pacienti pozitivi s-au externat de pe 25 iunie din spitalele din toata tara. Medicii spun insa ca, spre deosebire de perioada anterioara ordinului de ministru care a relaxat conditiile de tratament pentru aceasta categorie, exista si bolnavi ingrijorati de modul in care ar putea sa evolueze boala acasa, in izolare, care pun intrebari cu privire la modul in care ar trebui sa procedeze si care isi doresc sa nu ii infecteze si pe altii. Urmariti marturia… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situatie extrem de grava la Spitalul de Urgenta din Galati. 38 de angajati si 9 pacienti au fost diagnosticati cu COVID-19 in ultimele zile. Medicii si asistentele medicale ramasi muncesc pana la epuizare pentru a suplini lipsa colegilor lor care au fost internati pentru tratament de specialitate.

- Mezzosoprana Maria Macsim Nicoara din Iași face mici progrese. Medicii de la Spitalul de Recuperare din Iași spun ca artista reușește sa-și mențina privirea țintita catre interlocutor pentru 2-3 secunde. Totodata, mezzosoprana a reușit sa iși miște ușor și partea stanga a corpului. Aceasta va ramane…

- A AVUT ZILE... Bebelușul de numai 1 kg adus pe lume prematur de o mamica de etnie rroma din localitatea Murgeni, acum 50 de zile, a fost salvat de medicii de la Spitalul „Cuza Voda” din Iași. Copilul are acum 1400 de gr, a luat in greutate și va fi externat in cel mut doua [...]

- Mezzosoprana Maria Macsim Nicoara a trecut de perioada de coma, insa starea sa de sanatate ramane in continuare una grava. Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi spun ca se afla intr-o stare de semi-constienta, insa nu poate vorbi, nu urmareste cu privirea si are deficit motor. In acest moment…

- Maria Macsim Nicoara, mezzosoprana Operei Naționale din Iași, trece prin momente dramatice in urma unui accident suferit in casa. Femeia este in stare grava, la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, iar medicii sunt foarte rezervați in ceea ce privește șansele de supraviețuire.

- Medicii de la Spitalul ‘Dr.C.I.Parhon’ si Spitalul de Obstetrica si Ginecologie ‘Cuza Voda’ din Iasi au salvat viata unei femei gravide in 28 de saptamani, care a fost adusa din cauza unei hemoragii masive provocate de placenta care i-a patruns in vezica urinara, in timpul operatiei sarcina a fost evacuata…

- Viața sa a fost una obișnuita pana in momentul in care a fost transportata la spital și i s-au prelevat probe pentru testul la noul tip de coronavirus. Așa a inceput calvarul pe nume Covid-19 pentru Domnica Bujor, o locuitoare a capitalei, contabila la Apa Canal Chișinau, care ne-a povestit greutațile…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi incearca sa gaseasca tratamentul potrivit pentru un bolnav infectat cu virusul imunodeficientei umane (HIV) si coronavirus.