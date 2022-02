Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe tiruri cu arme grele au avut loc, joi, in estul Ucrainei, in apropierea zonelor controlate de rebelii sprijiniți de Rusia. O gradinița din localitatea Stanți Lugansk ar fi nimerit sub focul artileriei separatiștilor din Donbas. Reprezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare in…

- Invazia Rusiei in Ucraina ar urma sa inceapa, miercuri dimineața, la ora locala 3 dimineața, dupa cum susține o sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror, deși Vladimir Putin a anunțat ca retrage trupe de la granița cu Ucraina. Șefii Kremlinului vor ordona un atac asupra Ucrainei la aceasta…

- Proteste anti-razboi de amploare, la Kiev. Mii de oameni in strada, ingrijorați de o posibila invazie din partea Rusiei O manifestatie masiva anti-razboi a avut loc sambata, la Kiev, unde populația este extrem de ingrijorata de posibilitatea ca Ucraina va fi invadata de Rusia. Ucrainenii au trecut in…

- Consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat duminica ca Rusia ar putea invada Ucraina „in orice zi”, lansand un conflict care ar avea „un cost uman enorm”, scri apnews . Consilierul principal al președintelui Joe Biden a oferit un alt avertisment dur la o zi dupa…

- Generalul Mark Milley, presedintele sefilor de stat major, si Avril Haines, director al serviciilor nationale de informatii, au declarat in fata parlamentarilor din Camera Reprezentantilor intr-o sedinta cu usile inchise ca Putin planuieste sa inceapa exercitiile la mijlocul lunii februarie, relateaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca a avut joi o conversatie lunga cu presedintele american Joe Biden, cu care a discutat despre actiuni comune in vederea reducerii tensiunilor cu Rusia, informeaza Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson a spus ca Rusia ar putea incepe o invazie a Ucrainei printr-un atac asupra Kievului. Potrivit acestuia, Kremlinul a pregatit un plan pentru un blitzkrieg, relateaza BBC .

- Cu trupe masate la frontiera ucraineana, Rusia are mai multe optiuni pentru un atac, inclusiv pasi rapizi catre o invazie pe scara larga si ocuparea de teritorii, potrivit unor experti militari mentionati intr-o analiza publicata joi de NBC News. Dupa ce a dislocat circa 100.000 de soldati…