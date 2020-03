Mărturia tulburătoare a unui medic italian: "50% dintre pacienţii cu coronavirus de la terapie intensivă mor" Doctorul a povestit cum pauza de masa, care altadata era petrecuta mancand sau odihnindu-se, acum s-a transformat in momentul cand medicii suna familiile celor internati, pentru a le oferi detalii despre starea pacietilor sau, dupa caz, pentru ca acestia sa-si poata lua ramas bun. "Chiar daca nu exista nici o sansa de recuperare, trebuie sa te uiti in ochii pacientului si sa-i spui ca totul o sa fie bine. Iar minciuna asta te distruge", a relatat medicul. Pe durata a trei saptamani, 1.135 de persoane au avut nevoie de internare la terapie intensiva in Lombardia, dar regiunea dispune… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- 217 cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Grupul de Comunicare Strategica anunțase inițial 222 de persoane infectate cu coronavirus pe teritoriul Romaniei, schimband ulterior bilanțul la 217 romani infectați. Dintre cei 217…

- (Foto: Inquam\George Calin) Inca doua cazuri de infecție cu coronavirus s-au inregistrat in Romania. Aceștia sunt doi constanțeni, soț și soție, veniți de la Viena pe 7 martie, a anunțat Grupul de comunicare strategica: Caz 98, Femeie in varsta de 53 de ani, Constanța, a calatorit in Austria și Germania,…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, spune ca sistemul de sanatate poate face fata in acest moment cazurilor existente de coronavirus, insa daca numarul celor infectati va continua sa creasca autoritatile vor coopta si spitalele private. Victor Costache a anuntat ca spitalele private dispun de un numar…

- Acesta a explicat ca la nivel mondial au fost dezvoltate patru scenarii privind evolutia epidemiei de coronavirus, iar scenariul care corespunde Romaniei este cel mai putin riscant, deoarece avem mai putin de 20 de cazuri de infectie cu coronavirus. „In scenariul 1, cu sub 20 de pacienti, nu se pune…

- UPDATE 19:40 Al treisprezecelea caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat astazi, pacientul fiind un barbat de 72 de ani din judetul Galati, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica. ‘Este vorba despre un barbat de 72 ani, din Galati care a venit din Lombardia in data de 29 februarie. In…

- Inca cinci persoane infectate au decedat in acest timp, aducand la 34 bilantul deceselor provocate de noul coronavirus.Pana in prezent 83 de persoane diagnosticate cu acest coronavirus in Italia s-au vindecat, dar alte 140 se afla la terapie intensiva.Angelo Borrelli a precizat ca 41% dintre persoanele…

- Episcopul BOR Siluan al Italiei a ținut sa transmita un mesaj credinciosilor romani din Peninsula. Acesta le recomanda credincioșilor sa se insemneze cu semnul crucii și sa bea apa sfințita in fiecare dimineața, informeaza Basilica.ro .”In contextul inregistrarii, in ultimele ore, a unui numar crescand…