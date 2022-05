Mărturia soldatului rus judecat pentru crime de război Vadim Șișmarin a avut de curand ultima intervenție in fața tribunalului din Kiev unde a fost judecat pentru crime de razboi. Soldatul rus in varsta de 21 de ani și-a recunoscut deja vinovația. Acum așteapta decizia instanței care ar urma sa vina luni, dupa cum relateaza Reuters. „Ma caiesc sincer. Eram agitat in acel moment, nu voiam sa ucid… așa s-a intamplat. Dupa am realizat ca e mai bine sa ma predau”, a spus Șișmarin. In varsta de 21 de ani, soldatul este acuzat ca a tras mai multe focuri de arma cu o pușca de asalt in capul unui civil dintr-o mașina, dupa ce i s-a ordonat sa faca acest lucru.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

