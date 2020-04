Stiri pe aceeasi tema

- Crima odioasa in satul Zaim, raionul Caușeni.O batrana a fost omorata cu sange rece, chiar in propria gospodarie. Oamenii legii au fost alertați in aceasta dimineața, in jurul 08.00, de catre vecinul femeii care a vazut-o zacand la pamant, in curte.

- Svetlana Khorkina, una dintre cele mai admirate gimnaste din toate timpurile, dubla campioana olimpica, acum in varsta de 41 de ani, a socat lumea aflata in plina lupta cu pandemia de coronavirus, cu o declaratie cu iz politic.

- Un tanar de 22 ani din judetul Galati a fost retinut si este cercetat penal, dupa ce, marti seara, a omorat cu mai multe lovituri de topor o batrana de 80 ani, careia i-a furat cerceii si suma de doi lei. Crima s-a petrecut in localitatea galateana Ivesti.Protocolul de tratament al infectiei…

- Criza provocata de coronavirus a redus numarul donatorilor de sange de la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Iasi. Specialistii atrag atentia ca spitalele au, in continuare, nevoie de sange.

- ”Sunt Daniela De Rosa, medic veterinar in provincia Avellino. Sunt unul dintre primele cazuri confirmate pozitiv cu coronavirus. Și vreau sa va explic de ce sunt azi aici și de ce va trimit acest mesaj. Imi pare rau pentru modul in care ma vedeți acum. Sunt inchisa și izolata intr-o camera din spital.…

- Cicinho (39 de ani), fostul fundaș dreapta de la Real Madrid și AS Roma, a facut dezvaluiri despre problemele pe care le-a avut cu alcoolul, timp de 20 de ani. Ziarul Estado de Sao Paulo a scris despre viciile și momentele grele prin care a trecut fostul fundaș dreapta brazilian, Cicero Joao de Cezare…

- O romanca stabilita in Italia face marturii cutremuratoare! In urma revoltelor din inchisorile italiene, 300 de detinuti au evadat si se afla pe strazi! Imagini si detalii cutremuratoare!

- Un actor roman care traieste in China face dezvaluiri incredibile despre care este, de fapt, situația in China, dupa declanșare epidemiei de coronavirul. Barbatul marturisește ca panica este o stare generala și ca oamenii iși fac cele mai negre scenarii.