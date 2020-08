Stiri pe aceeasi tema

- Șoferița care a intrat intenționat cu mașina in motocicleta polițistului Adrian Popa, pe o strada din Buzau, a trecut de doua ori pe roșu, dupa ce acesta i-a facut semn sa opreasca, iar dupa ce motocicleta a intrat intr-o alta mașina și a luat foc, femeia a fugit de la locul accidentului. Comisarul…

- Angajatul IPJ Buzau, motociclist, care miercuri a fost accidentat in timp ce se afla in misiune, in urmarirea unui autoturism condus de o tanara de 32 de ani, a declarat ca a totul a pornit in momentul in care a observat un autoturism cu probleme la sistemul de iluminare. Agentul spune ca i-a facut…

- Soferița, acuzata de tentativa de omor, dupa ce ar fi intrat intenționat cu mașina intr-un polițist aflat pe motocicleta le-a spus polițiștilor ca se grabea sa ajunga urgent la București si nu a considerat necesar sa opreasca la semnalul politistului, transmite Digi24.Comisarul șef Silviu Dinu, seful…

- Șoferița de 32 de ani care miercuri seara a lovit intenționat cu mașina motocicleta polițistului rutier care o urmarea in trafic a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. Decizia judecatorilor poate fi contestata. Amintim ca aceasta a refuzat sa opreasca la semnalul regulamentar al polițistului care…

- Oamenii legii cauta un barbat care a abandonat o mașina. Asta dupa ce, aflandu-se la volan, a lovit portiera unei alte mașini și pe șoferița, iar apoi s-a facut nevazut. orice informație e binevenita! Polițiștii cer ajutorul tuturor celor care au vazut incidentul sau recunosc mașina din imaginile trimise.…

- Noi detalii revoltatoare ies la iveala, in cazul incidentului rutier de la Buzau, in care o șoferița l-a lovit cu mașina pe un om al legii. Femeia nu a oprit la semnalele polițistului aflat pe motocicleta. Cand s-a vazut urmarita, ar fi incercat sa il omoare cu mașina.

- In urma audierilor, in aceasta noapte, tanara conducatoare auto, care a acrosat cu mașina un polițist aflat pe motocicleta in urmarirea autoturismului, a intrat in arestul IPJ Buzau. „Șoferița de 32 de ani a fost reținuta pentru 24 de ore pentru savarșirea infracțiunilor de tentativa de omor sub forma…

- Potrivit politistilor, femeia in varsta de 74 de ani conducea un autoturism pe Bulevardul Unirii Sud si ar fi efectuat o manevra de intoarcere fara sa se asigure, in apropierea marcajului longitudinal dublu continuu. In urma acestei manevre, autoturismul a fost acrosat de un altul, care circula pe…