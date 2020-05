Stiri pe aceeasi tema

- Condamnat la 99 de ani de inchisoare pentru patru crime din cele șase recunoscute, Marius Csampar a fost eliberat din inchisoare pentru buna purtare. Dupa cateva zile de libertate, criminalul in serie care a ingrozit Romania a șocat din nou!

- Marius Csampar, unul dintre cei mai cunoscuti criminali ai Romaniei, a fost eliberat, dupa ce judecatorii de la Tribunalul Mehedinti au dispus eliberarea sa conditionata si i-au desfiintat condamnarea pe viata. Marius Csampar a fost condamnat la 99 de ani de inchisoare pentru șase crime. Dupa 22 de…

- Marius Csampar, 45 ani, a fost eliberat din inchisoare dupa 22 de ani și 5 luni, deși fusese condamnat la 99 de ani. Barbatul din București a fost eliberat condiționat, dupa de doi judecatori au considerat ca „dovezi temeinice de indreptare”. Acesta fusese condamnat pentru patru crime, deși el susține…

- A ucis cu sange rece șase oameni și a primit o condamnare la 99 de ani de inchisoare. A ieșit ina dupa 22 de ani, pentru buna purtare. E decizia justiției din Romania, justiție a carei imparțialitate e aparata an de an cu proteste de strada. In SUA, un astfel de criminal ar fi fost condamnat pe viața,…

- Criminalul, Marius Csampar, a fost eliberat din inchisoare dupa 22 de ani, pentru buna purtare, dupa ce a facut cerere de liberare condiționata. Supranumit și „vanatorul de oameni”, el s-a aflat pentru a treia oara in fața comisiei, convingandu-i membrii ca merita sa iasa din inchisoare deoarece a participat…

- A ucis cu sange rece șase oameni și a primit o condamnare la 99 de ani de inchisoare. A ieșit ina dupa 22 de ani, pentru buna purtare. E decizia justiției din Romania, justiție a carei imparțialitate e aparata an de an cu proteste de strada. In SUA, un astfel de criminal ar fi fost condamnat pe…

- Marius Csampar a fost eliberat dupa 22 de ani pentru buna purtare. Acesta a facut o cerere de liberare condiționata in urma cu cateva zile. Cel cunoscut drept "vanatorul de oameni" s-a aflat la a treia analiza a comisiei, fiind recompensat de 20 ori cu suplimentarea drepturilor și de 16 ori cu ridicarea…

- Un șofer roman de TIR a fost condamnat la 9 ani de inchisoare in Belgia, dar un judecator a decis ca este mai multa nevoie de el in libertate, decat in spatele gratiilor. Astfel, barbatul a fost scutit de savarșirea pedepsei, dar cu o condiție.