- Un barbat din Anglia, funcționar public, a fost la un pas de moarte dupa ce a baut cinci litri de apa pe zi, fiind convins ca va scapa de COVID, scrie Daily Mail. Luke Williamson, in varsta de 34 de ani, din Patchway, Bristol, a eliminat aproape tot sodiul din corpul sau, acumuland prea multe lichide…

- Marea Britanie a dat, marți, 8 decembrie, startul oficial al campaniei de vaccinare anti-COVID. Pritre primele persoane imunizate se numara și Martin Kenyon, un batran in varsta de 91 de ani, potrivit CNN."Am sunat la spital si le-am spus: «As vrea sa fiu vaccinat, faceti vaccinuri, nu? Am vazut la…

- O fetița in varsta de un an, din Argeș, care prezenta mai multe comorbiditați, a murit de COVID-19, potrivit celui mai recent bilant al Grupului de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 211 victime al COVID-19, iar cea mai tanara victima rapusa de coronavirus este o fetita…

- Cele doua organisme au urmarit in perioada 20 iunie-28 septembrie 350.000 de persoane alese la intamplare, in Anglia, care s-au autotestat cu regularitate acasa, pentru a vedea daca au anticorpi covid-19. "In cursul acestei perioade, proportia persoanelor testate pozitiv cu anticorpi de covid-19…

- Pentru mulți oameni, Covid-19 este doar o boala scurta și ușoara, dar unii continua sa prezinte simptome dupa luni de zile. Este si cazul lui Toni Francom (foto, stanga), o britanica in varsta de 32 de ani care sufera complicații legate de Covid-19. Ea a fost infectata in primavara și a petrecut…

- Heather Stocks, o femeie din Anglia a fost nevoita sa nasca singura, fara nimeni din familia sa, intr-o camera izolata din spital, dupa ce fusese testata pozitiv cu COVID-19, deși nu avea niciun simptom. Ulterior, la aproape o saptamana dupa ce fusese externata, i s-a comunicat ca nu avusese COVID-19,…

- Daca nu ar fi de plans, e de ras: intre 25 septembrie si 2 octombrie, Directia Publica de Sanatate din Anglia a omis sa declare 15.841 de cazuri de infectare cu SARS-COV-2, informeaza Business Insider, citat de Mediafax. Autoritatile spun ca nu au mai avut spatiu de inregistrare in documentul Excel…